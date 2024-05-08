Режим ЧС введен в одном из районов Томской области из-за паводка

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Глава Чаинского района Томской области Александр Костарев ввел режим чрезвычайной ситуации на территории трех сельских поселений, сообщил губернатор региона Владимир Мазур в своем телеграм-канале.

"Ухудшилась обстановка в Чаинском районе: к ранее подтопленным населенным пунктам добавились Бундюр, Лесоучасток-Чая, Мостовая, Черемхово, Черемушки. Глава района со вчерашнего дня объявил ЧС муниципального характера в Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельских поселениях", - написал Мазур.

По его данным, эвакуация жителей в пункты временного размещения не потребовалась, но ПВР, спецтехника, оборудование находятся в готовности.

Мазур отметил, что в остальных муниципалитетах региона паводковая обстановка без существенных изменений.

Таким образом, количество населенных пунктов Томской области с подтопленными территориями достигло 20.