Количество подтопленных домов и участков увеличилось в Тюменской области

Фото: Сергей Русанов/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Число жилых домов и приусадебных участков, подтопленных из-за паводка, за сутки выросло в Тюменской области, количество эвакуированных жителей не изменилось, сообщает пресс-служба МЧС РФ в субботу.

По данным ведомства, на сегодняшний день в 47 населенных пунктах Тюменской области остаются подтопленными 384 дома, 523 дачных дома, 3,225 тыс. приусадебных участка, 34 участков автомобильных дорог. Эвакуировано более 6,5 тыс. человек.

Уровень воды в реке Ишим медленно снижается в районе сел Ильинка и Абатское и города Ишим. В Викуловском же районе вода в реке Ишим продолжает прибывать. Ведутся работы по окарауливанию и укреплению защитной линии в местах возможных протечек в селах Викулово, Чебаклей, Поддубровное, Каргалы, Тюлешов Бор, говорится в сообщении МЧС.

В селах Заборка, Тюлешев Бор,Чебаклей, Долгушино, Усть-Барсук, отрезанных водой от большой земли водой, организованы лодочные переправы, сообщает пресс-служба.

В Тюменской области с 8 апреля введен режим ЧС из-за паводка. Из зон подтопления, по данным на пятницу, были эвакуированы более 6,5 тыс. жителей региона.

В 43 населенных пунктах оставались подтопленными 361 дом, 523 дачных дома, 3,169 тыс. приусадебных участка и 30 участков автомобильных дорог.