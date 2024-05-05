Уровень воды в Ишиме за сутки упал почти на 20 см

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим возле одноименного города за сутки, по данным на 08:00 5 мая, снизился на 19 см, до 1010 см, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Вместе с тем уровень воды продолжает превышать критическую отметку, которая составляет 850 см.

В районе села Викулово река Ишим, напротив, продолжает прибывать. За сутки уровень воды вырос на 3 см, до 1166 см.

Ранее сообщалось, вода пошла на спад в городе Ишиме 2 мая. Глава Ишима Федор Шишкин заявлял, что этот процесс будет не быстрым. Также сообщалось, что максимальный уровень в реке Ишим в селе Викулово ожидается 8-9 мая. В зоне возможного подтопления в этом районе находятся 19 населенных пунктов; эвакуировано более 1 тыс. человек.