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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Девять лесных пожаров ликвидировано за сутки в Иркутской области

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - За сутки в Иркутской области ликвидировано девять лесных пожаров на площади почти в 100 га, сообщает в субботу пресс-служба областного правительства.

По два пожара произошло в Усольском и Куйтунском районах, по одному - в Зиминском, Черемховском, Иркутском, Усть-Удинском и Нижнеудинском районах. Одно зарегистрированное в пятницу возгорание в лесном фонде локализовано в Зиминском районе. Площадь очага составила 23 га, из которых 14 га - непокрытые деревьями.

Все пожары возникли недалеко от населенных пунктов. Причиной восьми из них стало неосторожное обращения с огнем местного населения.

В тушении лесных пожаров было задействовано 203 человека, из них 20 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы и 178 работников лесопожарных станций. Привлекалось 59 единиц наземной техники, в том числе 13 единиц тяжелой.

Авиапатрулирование осуществлялся над Иркутским и Усть-Удинским районами одним легкомоторным самолетом и одним Ан-2. Общий налет воздушных судов составил 6 часов 55 минут.

Иркутская область
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