В иркутской Вихоревке почти полностью выгорело СНТ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Вихоревке Иркутской области практически полностью выгорело садовое товарищество "Локомотив" сообщил мэр Братского района Александр Дубровин.

"По последней информации, огнем на дачах уничтожено порядка 25 домов, практически полностью выгорело СНТ "Локомотив"", - написал он в Telegram. - С дачных земель пожар перешёл на окраину города, где расположен частный сектор".

В Вихоревку стянуты все силы и средства: работают 10 пожарных машин от МЧС, 6 водовозок, 3 бульдозера, погрузчики. Тушить пожар помогают добровольцы.

"Кто-то привозит воду, кто-то помогает отстоять дом своих соседей. Кто-то готов разместить у себя пострадавших, помочь вещами", - сказал Дубровин.

Распространению огня способствует сильный ветер, меняющий направление.

Телеграм-канал МЧС России сообщает, что, по уточненной информации, в Вихоревке огонь охватил 15 строений на 540 кв. м, сухую растительность на 1,5 тысячи кв. м. На месте работают порядка 80 человек, 25 единиц техники.

Ранее сообщалось о локализации в Вихоревке пожара, перешедшего из СНТ "Локомотив".

На базе спорткомплекса "Таежный" в городе развернут пункт временного размещения.

Всего у Вихоревки горят четыре садовых товарищества.