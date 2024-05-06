Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:51

В иркутской Вихоревке почти полностью выгорело СНТ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Вихоревке Иркутской области практически полностью выгорело садовое товарищество "Локомотив" сообщил мэр Братского района Александр Дубровин.

"По последней информации, огнем на дачах уничтожено порядка 25 домов, практически полностью выгорело СНТ "Локомотив"", - написал он в Telegram. - С дачных земель пожар перешёл на окраину города, где расположен частный сектор".

В Вихоревку стянуты все силы и средства: работают 10 пожарных машин от МЧС, 6 водовозок, 3 бульдозера, погрузчики. Тушить пожар помогают добровольцы.

"Кто-то привозит воду, кто-то помогает отстоять дом своих соседей. Кто-то готов разместить у себя пострадавших, помочь вещами", - сказал Дубровин.

Распространению огня способствует сильный ветер, меняющий направление.

Телеграм-канал МЧС России сообщает, что, по уточненной информации, в Вихоревке огонь охватил 15 строений на 540 кв. м, сухую растительность на 1,5 тысячи кв. м. На месте работают порядка 80 человек, 25 единиц техники.

Ранее сообщалось о локализации в Вихоревке пожара, перешедшего из СНТ "Локомотив".

На базе спорткомплекса "Таежный" в городе развернут пункт временного размещения.

Всего у Вихоревки горят четыре садовых товарищества.

МЧС Иркутская область Александр Дубровин Братский район Вихоревка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В "Макфе" предложили мировую по иску Генпрокуратуры с выкупом части акций

Путин посетит в Китае два города

Думские комитеты проведут встречи с кандидатами в министры 12 мая

Думские комитеты проведут встречи с кандидатами в министры 12 мая

Добыча омуля на Байкале в режиме промразведки может начаться в 2025 году

В ЕС пока не решили, как ответить на приглашения на инаугурацию президента РФ

В ЕС пока не решили, как ответить на приглашения на инаугурацию президента РФ

Дума приняла закон об открытом реестре злостных неплательщиков алиментов

Дума приняла закон об открытом реестре злостных неплательщиков алиментов

МИД РФ вызвал британского посла

МИД РФ вызвал британского посла

Депутатами в РФ на сегодняшний день являются 10 иноагентов

Дума запретила иноагентам участвовать в выборах в РФ

Источник сообщил об отмене заседания Госдумы 8 мая

Источник сообщил об отмене заседания Госдумы 8 мая
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });