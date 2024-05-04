Упавший дрон сдетонировал в селе под Белгородом

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дроном территории Белгородского района.

"Село Вергилевка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Как сообщил Гладков, были выбиты окна в одном частном жилом доме и повреждены две легковых машины. На месте работают оперативные службы.