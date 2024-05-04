Дрон ВСУ повредил объект связи в белгородском поселке Красное

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинским беспилотником территории Шебекинского городского округа.

"Поселок Красное Шебекинского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

Ранее Гладков сообщал об атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе село Вергилевка Белгородского района.