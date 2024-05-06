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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Зюганов ожидает, что Дума рассмотрит кандидата на пост премьер-министра 8 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Госдума 8 мая рассмотрит вопрос об утверждении кандидатуры на должность премьер-министра, заявил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

"Госдума 8 мая рассмотрит кандидатуру на должность премьер-министра РФ, это сто процентов, - сказал он журналистам и объяснил - Я плохо представляю себе парад без премьер-министра".

Также 8 мая планируются встречи кандидата в премьеры с думскими фракциями, добавил Зюганов.

Он считает, что на утверждение кандидатур вице-премьеров и министров потребуется еще два дня.

Госдума утверждает кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров, а также министров за исключением силового блока, который утверждается Советом Федерации.

Геннадий Зюганов Госдума КПРФ Правительство
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