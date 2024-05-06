Путин 6 мая проведет последнее перед отставкой кабмина совещание с министрами

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 6 мая проведет с членами правительства последнее перед их отставкой совещание, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Поскольку после церемонии вступления в должность президента правительство слагает полномочия, они все переходят в статус "и.о.", это - заключительная встреча нынешней итерации кабинета, некое краткое подведение (итогов)", - отметил он.

Инаугурация президента Владимира Путина пройдет 7 мая.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказал уверенность, что Госдума рассмотрит кандидата в главы правительства уже 8 мая, чтобы новый премьер-министр уже мог присутствовать на параде в День Победы.