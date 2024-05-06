Кремль назвал результатом работы следователей РФ объявление в розыск Зеленского

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Объявление в розыск президента Украины Владимира Зеленского и экс-руководителя страны Петра Порошенко - это результат работы следователей и других соответствующих ведомств в РФ, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Наши соответствующие ведомства делают то, что должны делать, существует большой массив информации, который наши следователи собирают, - о преступлениях киевского режима, о чем идет речь, вот в рамках этого ведется работа", - сказал Песков, комментируя сообщение МВД РФ об объявлении в розыск ряда украинских деятелей, в том числе Зеленского и Порошенко.

В субботу, 4 мая, стало известно, что МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко. Сообщалось, что политики разыскиваются по статье УК РФ, других подробностей в министерстве не привели.