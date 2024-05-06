МВД РФ заявило, что решение об объявлении Зеленского в розыск принимал СК

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В МВД России заявили, что решение об объявлении в розыск ряда бывших и действующих государственных деятелей Украины было принято в Следственном комитете.

"В некоторых СМИ и в сети Интернет распространяется информация о том, что МВД России объявило в розыск ряд бывших и действующих государственных деятелей Украины. В данном случае решение об объявлении в розыск и о его прекращении принимается СК России и его территориальными подразделениями", - сказали в пресс-центре МВД журналистам в понедельник.

Там пояснили, что министерство является техническим исполнителем, "который на своем интернет-ресурсе по инициативе различных следственных органов, органов дознания и судебных органов размещает и удаляет сведения о лицах, находящихся в розыске".

Ранее сообщалось, что в базе розыска МВД России появились данные нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, бывшего президента страны Петра Порошенко, а также ряда госдеятелей.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, объявление в розыск Зеленского и Порошенко - это результат работы российских следователей и других соответствующих ведомств.

"Наши соответствующие ведомства делают то, что должны делать, существует большой массив информации, который наши следователи собирают, - о преступлениях киевского режима, о чем идет речь, вот в рамках этого ведется работа", - сказал Песков, комментируя сообщение МВД РФ об объявлении в розыск ряда украинских деятелей.