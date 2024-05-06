Несколько десятков домов и строений загорелись в Иркутской области

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пожары в Братском районе Иркутской области охватили свыше 30 домов, в том числе дачных, и почти 50 строений и хозяйственных построек, сообщает МЧС России в понедельник.

"На территории садового товарищества "Алюминщик" пожар охватил 20 дачных домов и 10 хозпостроек. В садоводствах "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория" огонь охватил 37 строений. Пожар распространился на частные жилые дома в городе Вихоревка. Предварительно, горят 12 строений", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

С огнем борются более 50 человек и 23 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Алюминщик" горели 15 дачных домов и хозпостроек, в СНТ "Весна", "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория" - 15 строений.

В Вихоревке пожар с дач перекинулся на четыре дома.

Из-за пожаров в Братском районе объявлен режим ЧС.