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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:51

Состояние семи пострадавших при атаке дронов в Белгородской области оценили как тяжелое

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Тяжелое состояние двух пострадавших при утренней атаке дронов ВСУ на Белгородскую область не позволяет отправить их в федеральный центр, сообщил журналистам региональный министр здравоохранения Андрей Иконников в понедельник.

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"У нас есть пациенты, которые в перспективе могут быть транспортированы в федеральные центры, но состояние в настоящее время не позволяет этого сделать. (...) В настоящее время их два", - сказал Иконников.

Он добавил, что семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"Двое - в реанимации в Борисовке ЦРБ и пять человек - в областной больнице", - уточнил министр.

По его данным, состояние пострадавших детей ближе к удовлетворительному, они находятся в детской областной клинической больнице под наблюдением врачей.

Иконников также сообщил о состоянии пострадавшей в Шебекинском городском округе при атаке беспилотника ВСУ в понедельник.

"Женщина пострадала в Шебекинском городском округе, находится в областной клинической больнице, в состоянии средней степени тяжести", - сказал он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в городской больнице №2 города Белгорода медицинскую помощь получают 12 пострадавших жителей, в областной клинической больнице - 9 человек. Еще 10 человек после оказанной медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение.

Как сообщалось, утром в понедельник в районе села Берёзовка Борисовского района Белгородской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали две ехавшие по дороге "ГАЗели", перевозившие сотрудников ГК "Агро-Белогорье" на работу, и легковой автомобиль, в котором, по предварительной информации, находились дети.

Согласно последним данным, в результате атаки семь человек погибли, ранения получили 42 человека, трое из них - дети.

Также сообщалось, что атаке БПЛА подверглась окраина города Шебекино. Беспилотник упал в частный жилой сектор. В результате детонации поврежден забор домовладения и пострадала мирная жительница - у женщины осколочные ранения.

Белгородская область
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