Число погибших при атаке дронов в Белгородской области выросло до семи человек

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Атака дронов ВСУ на автомобили компании "Агро-Белогорье" в понедельник утром в Белгородской области привела к гибели семи человек, сообщает пресс-служба агрохолдинга.

"В настоящий момент имеется информация о семи погибших сотрудниках Грайворонского и Борисовского свинокомплексов. 15 работников получили ранения различной степени тяжести. Информация по погибшим и раненым будет уточняться", - говорится в официальном комментарии компании.

В то же время помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил "Интерфаксу", что в результате атаки дронов в Белгородской области ранения получили 40 человек, трое из них - дети; 30 человек, в том числе дети, госпитализированы, 10 человек получили медицинскую помощь амбулаторно. "К сожалению, шесть человек погибли на месте", - сказал Кузнецов.

Ранее сообщалось, что в результате атаки дронов шесть человек погибли, 35 - пострадали, в том числе двое детей.

В компании "Агро-Белогорье" заявили, что окажут материальную поддержку семьям погибших и пострадавшим.

"Семьи пострадавших сотрудников "Агро-Белогорья" могут обратиться за помощью на горячую линию холдинга. В самое ближайшее время родственники погибших получат от компании единовременную выплату в размере 1 млн рублей, для работников, получивших ранения, предусмотрена материальная помощь от 250 до 500 тыс. рублей", - отмечается в пресс-релизе компании.

По информации пресс-службы, в настоящее время прорабатывается вопрос использования специализированного транспорта для перевозки работников.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередной атаке дрона в Борисовском районе, есть раненый.

"Повторная атака ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе. Движущийся легковой автомобиль был атакован на участке автодороги в районе села Берёзовка. По предварительной информации, один человек пострадал - у мужчины осколочные ранения нижней конечности. Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Утром в понедельник в районе села Берёзовка Борисовского района Белгородской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали две двигавшиеся по дороге "ГАЗели", которые везли сотрудников ГК "Агро-Белогорье" на работу, и легковой автомобиль, в котором, по предварительной информации, находились дети.