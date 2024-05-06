Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге запрещено из-за непогоды

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Военно-Грузинская дорога временно закрыта для большегрузов из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии в понедельник.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 22:50 мск 6 мая 2024 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.