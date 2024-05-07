Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Военно-Грузинская дорога временно закрыта для всех видов транспорта из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Северной Осетии в понедельник.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из РФ с 00:15 мск 7 мая 2024 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Накануне вечером сообщалось о запрете движения грузовиков из-за непогоды на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.