Защита осужденного в Приморье "крабового короля" Кана обжаловала приговор

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Владивосток. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Защита сахалинского бизнесмена, "крабового короля" (так его называют в СМИ) Олега Кана обжаловала приговор Приморского краевого суда, которым фигурант приговорен к 17 годам колонии по делу об организации убийства, говорится в материалах суда.

"Апелляционная жалоба подана адвокатом", - сообщается в материалах.

Как сообщалось, Приморский краевой суд 26 апреля признал Кана виновным по делу об организации в 2010 году убийства по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ) предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке. Дело рассматривала коллегия из трех федеральных судей. Суд установил, что в 2010 года Кан организовал убийство предпринимателя Пхиденко, причастного, по его подозрению, к покушению на его жизнь. Подсудимый разработал план преступления, нашел за вознаграждение исполнителя убийства и пособника - жителя Сахалинской области. Пхиденко был застрелен у ресторана "Три богатыря" во Владивостоке.

Суд назначил Кану наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также постановил взыскать с осужденного в пользу пяти потерпевших компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей каждому.

Поскольку Кан скрылся от следствия за пределами РФ и находится в международном розыске, судом ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщалось, ранее Арбитражный суд Приморского края удовлетворил два иска Генпрокуратуры РФ к сахалинским и приморским рыбопромышленным компаниям и связанным с ними лицам на общую сумму 376 млрд рублей.

Более крупный из исков - на 358,7 млрд рублей - был подан к рыбопромышленнику Кану, членам его семьи и благотворительному фонду "Родные острова", учредителями которого является ряд компаний, подконтрольных родственникам Кана. По мнению истца, эта группа лиц вылавливала краба и другие биоресурсы по квотам, затем продавала улов в другие страны, выводя прибыль от этой деятельности на счета в иностранных банках. Кан имеет вид на жительство в Корее. Этот иск был удовлетворен 21 марта, договоры признаны ничтожными, доли в компаниях взысканы в пользу государства (12 апреля доли перешли в собственность РФ).

В ходе заседания ответчики сообщили о смерти Кана в феврале 2023 года, однако Генпрокуратура назвала это инсценировкой. Второй иск Генпрокуратуры РФ на 17,4 млрд руб суд удовлетворил 2 мая.