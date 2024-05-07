Что случилось этой ночью: вторник, 7 мая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль не устроил ответ ХАМАС на предложение о прекращении огня в секторе Газа. "Израильский военный кабинет единогласно проголосовал за продолжение подготовки операции в Рафахе" с целью давления на группировку, заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Израильские ВВС атаковали более 50 целей в Рафахе, сообщили в Армии обороны Израиля. Палестинцы вышли на улицы по всему анклаву, чтобы отпраздновать согласие ХАМАС на перемирие.

- Си Цзиньпин призвал Эммануэля Макрона к совместным усилиям по предотвращению новой "холодной войны". Председатель КНР и президент Франции обменялись мнениями по конфликтам на Украине и в секторе Газа.

- Число жертв пожаров в СНТ в Иркутской области увеличилось до двух человек. Погибли двое мужчин в садовых товариществах "Алюминщик" и "Локомотив", четыре человека пострадали, одна женщина в тяжелом состоянии.

- Защита осужденного в Приморье "крабового короля" Олега Кана обжаловала приговор. Приморский краевой суд 26 апреля признал Кана виновным в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году.

- Запуск американского пилотируемого корабля CST-100 Starliner перенесен из-за неисправности во второй ступени ракеты-носителя.