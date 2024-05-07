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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Уровень Ишима в тюменском селе Абатское за сутки упал на 12 см

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим в селе Абатском, райцентре одноименного района Тюменской области, продолжает снижаться, сообщает районная администрация во "Вконтакте" во вторник.

Так, согласно замерам, уровень воды в Ишиме на утро 7 мая снизился на 12 см и остановился на отметке 1211 см.

Из-за разлива реки в районе подтоплено 15 участков дорог регионального значения, пять сел, более 100 жилых домов. Между населенными пунктами организована работа четырех лодочных переправ.

3 мая уровень реки Ишим в Абатском достиг 1236 см (критическая отметка - 960 см).

По последним данным, в Абатском районе из зон подтопления эвакуированы более 1,3 тыс. человек, из них более 400 детей. От "большой земли" оказались отрезаны 14 населенных пунктов района.

Хроника 30 марта – 07 мая 2024 годаПаводок в России
Тюменская область Ишим Абатское
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