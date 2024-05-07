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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Уровень Ишима в одноименном городе снизился за сутки на 13 см

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - в реке Ишим в границах одноименного города Тюменской области продолжает снижаться, сообщает информационный центр регионального правительства во вторник.

Так, согласно замерам, к 8:00 (6:00 мск) 7 мая уровень Ишима снизился за сутки на 13 см - до 978 см (критическая отметка - 850 см).

Также продолжает снижаться уровень реки в селе Ильинка Казанского района. За сутки вода упала на 4 см, до 811 см, при этом критическая отметка составляет 800 см.

Вода пошла на спад в городе Ишиме 2 мая. Глава горадминистрации Федор Шишкин заявлял, что этот процесс будет небыстрым.

Режим ЧС из-за угрозы паводка действует в Тюменской области с 8 апреля. По последним данным, из зон подтопления эвакуированы свыше 6,5 тыс. человек.

Хроника 30 марта – 07 мая 2024 годаПаводок в России
Тюменская область Ишим
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