Вода в реке у тюменского города Ишим пошла на спад

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим в пределах одноименного города в Тюменской области начал снижаться, сообщил глава Ишима Федор Шишкин в своем телеграм-канале в четверг.

"Две волны паводка прошли в Ишиме. Исторический максимум подъема воды составил 10 метров 64 сантиметра. Во вторую волну уровень достиг отметки 10 метров 57 сантиметров. Он сохранялся на протяжении всего дня 1 мая, а на утро 2 мая отмечено понижение на 8 см", - написал Шишкин.

При этом он отметил, что есть надежда, что "вода окончательно пойдет на спад, но этот процесс будет не быстрым".

"Продолжается круглосуточное патрулирование защитных сооружений - нельзя допустить протечек. Самое "тонкое" место - в районе старицы Ишимчик, где она соединяется двумя трубами с рекой Ишим. Там вода понемногу просачивается, поэтому всеми усилиями держим защитные сооружения, постоянно работает техника и добровольцы", - рассказал глава города.

Кроме того, по его словам, специалисты Тюменского индустриального университета проведут на данном участке геомониторинг. "Это поможет в решении проблемы", - сказал Шишкин.