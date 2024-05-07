Вода в Ишиме около тюменского села Викулово перестала подниматься

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово, райцентре Викуловского района Тюменской области, за последние сутки перестал подниматься, сообщает информационный центр регионального правительства во вторник.

По данным замеров, уровень в реке к утру 7 мая остановился на рекордной отметке в 1168 см (критическая - 1000 см).

Таким образом, река превысила рекорд 2017 года на 70 см.

Ранее сообщалось, что максимальный уровень Ишима в Викулове ожидается 8-9 мая. В зоне возможного подтопления в этом районе находятся 19 населенных пунктов, эвакуированы более тысячи человек.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Из зон подтопления эвакуированы свыше 6,5 тыс. жителей региона.