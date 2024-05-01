Пик паводка в Тюменской области ожидается 8-9 мая

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Паводок в Тюменской области сместился к селу Викулово, максимальной отметки достигнет 8-9 мая, сообщил губернатор региона Александр Моор в своем телеграм-канале.

Ранее он отмечал, что максимальный уровень здесь ожидается 5-6 мая.

Кроме того, Моор подчеркнул, что уровень реки Ишим возле села Абатское, который на утро составил уже 12 метров 28 см, - это "очередной рекорд". В Казанском районе фиксируется "стабильный минус", в городе Ишим вода прибывает, добавил глава региона.

По его словам, серьезные пробки перестали скапливаться на федеральной трассе Тюмень - Омск в районе села Абатское, где ведутся работы по укреплению дамбы.

"Дорожные службы закончили основные работы, сейчас действуют на локальных участках. К сожалению, погода не благоприятствует. Из-за ветра формируется так называемая нагонная волна. Она срывает пленку и подмывает насыпь. Коптеры и патрули действуют круглосуточно и выявляют опасные участки", - сказал Моор.

Как сообщалось, в среду наблюдается интенсивный рост воды в Абатском, Упоровском и Викуловском районах Тюменской области.

По данным гидробюллетеня, в районе села Викулово уровень воды Ишима за последние 8 часов вырос на 6 см, превысив критическую отметку на 66 см, достигнув к 10:00 по местному времени 1 066 см.

Уровень реки Тобол прибыл за день на 15 см до 838 см возле Упорово.

В районе села Абатское уровень воды составил 1 228 см (критическая отметка - 960 см).

Близ города Ишим уровень воды держится на отметке 1 057 см (критический уровень 850 см).