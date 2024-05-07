Уровень Тобола в тюменском Ялуторовске поднялся на 17 см

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Уровень Тобола за минувшие сутки значительно поднялся в городе Ялуторовске Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства во вторник.

Так, в Ялуторовске Тобол к утру 7 мая поднялся на 17 см, достигнув отметки 667 см (критическая - 850 см).

Также зафиксирован рост реки в селе Иевлево Ярковского района - на 10 см, до 590 см.

При этом в селе Упорово (райцентр Упоровского района) река за сутки не поднялась, уровень остановился на отметке в 876 см, а в селе Коркино этого же района уровень воды снизился на 1 см, до 871 см.

Ранее сообщалось, что в Упоровском районе из-за разлива Тобола эвакуированы более 400 человек, подтоплено более 128 приусадебных участка и более 6,4 тыс. га пашни.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Из зон подтопления эвакуированы свыше 6,5 тыс. жителей региона.