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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:14

Уровень Тобола в тюменском Ялуторовске за сутки поднялся на 18 см

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Уровень Тобола за минувшие сутки значительно поднялся в городе Ялуторовске Тюменской области, сообщает информационный центр регионального правительства в среду.

Так, в Ялуторовске Тобол к утру 8 мая поднялся на 18 см, достигнув отметки 685 см (критическая - 850 см).

Также зафиксирован рост реки в селе Иевлево Ярковского района на 10 см - до 600 см.

При этом в селе Упорово (райцентр Упоровского района) вода в реке за сутки упала на 2 см, ее уровень остановился на отметке в 874 см, а в селе Коркино этого же района уровень воды снизился на 8 см, до 863 см.

Ранее сообщалось, что в Упоровском районе из-за разлива Тобола эвакуированы более 300 человек, подтоплено более 130 приусадебных участка и более 6,4 тыс. га пашни.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Из зон подтопления эвакуированы свыше 6,5 тыс. жителей региона.

Тобол Тюменская область
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