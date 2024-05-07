В Рязанской области загорелось здание на территории усадьбы Баташевых

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Рязанской области в поселке Гусь-Железный загорелось двухэтажное неиспользуемое здание на территории усадьбы Баташевых, сообщили в МЧС.

Площадь возгорания оставила 5 тысяч квадратных метров.

Сообщение о пожаре телеграм-канал МЧС опубликовал около 6 часов утра. Час спустя ведомство сообщило, что открытое горение в здании потушили.

Промышленники Баташевы купили землю в Гусе-Железном в 1758 году и построили там чугуноплавильный и железный заводы. Усадьбу они обустроили в конце XVIII века.