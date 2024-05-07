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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Пожар в рязанской усадьбе Баташевых потушен

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Гусе-Железном полностью потушили в двухэтажном неэксплуатируемое здании на территории усадьбы Баташевых, сообщили в управлении МЧС по Рязанской области.

Пожар тушили 25 человек и девять единиц техники.

В МЧС о пожаре сообщили около 6 часов утра, пожар начался около 3:10. Площадь возгорания составила 5 тысяч квадратных метров.

Как сообщила журналистам глава Гусевского сельского поселения Елена Химушина, горел корпус промышленно-усадебного корпуса, где в советское время располагался завод сельхозоборудования. Ночью объект не охранялся. Здание - объект культурного наследия федерального значения, оно находилось на консервации.

"Благодаря оперативным действиям спасателей, сама усадьба Баташевых не пострадала", - отметила Химушина.

Прокуратура Касимовского района проверит, как соблюдались меры по сохранности здания.

Промышленники Баташевы купили землю в Гусе-Железном в 1758 году и построили там чугуноплавильный и железный заводы. Усадьбу они обустроили в конце XVIII века. До нашего времени в ней сохранился двухэтажный главный дом в стиле раннего классицизма и служебные постройки конца XVIII - начала XIX вв.

МЧС Рязанская область Елена Химушина Баташевы Гусь-Железный
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