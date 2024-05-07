Военные РФ заявили об уничтожении семи авиабомб Hammer и 32 беспилотников ВСУ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что за сутки в зоне специальной военной операции на Украине поразили украинский цех производства твердого ракетного топлива, уничтожили семь авиабомб Hammer и 32 беспилотника ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражены: цех производства твердого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, живая сила и военная техника противника в 128 районах", - говорится в сообщении Минобороны РФ во вторник.

По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 32 украинских беспилотника, семь управляемых авиабомб Hammer и семь реактивных снарядов Vampire.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23817 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15940 танков и других боевых бронированных машин, 1280 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9364 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 21535 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявили в министерстве обороны РФ.

По направлениям

Российские войска на четырех направлениях специальной операции улучшили положение по переднему краю, заняли более выгодные рубежи и улучшили тактическое положение, сообщило министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики", - сказано в сообщении.

Войска "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, военнослужащие группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, говорится в сводке.

На направлении действий группировки войск "Запад" противник потерял до 335 военнослужащих, танк Leopard-1, бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155 мм гаубица М777, 122 мм гаубица Д-30, 105 мм гаубица L-119, две станции радиоэлектронной борьбы, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, информирует ведомство.

По его данным, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Клещеевка, Раздоловка, Красное и Веселое (ДНР). Потери противника составили до 600 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, две 122 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", 152 мм гаубица "Мста-Б", 100 мм пушка МТ-12, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Семеновка и Соловьево (ДНР). Отражена контратака штурмовой группы 100-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Очеретино (ДНР). Противник потерял до 395 военнослужащих, танк Abrams, две боевые машины пехоты Bradley, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152 мм гаубицу Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", четыре 122 мм гаубицы Д-30, сказано в сообщении.

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка (ДНР). Отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старомайорское (ДНР). Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, семь автомобилей, 155 мм гаубица М198 и 152 мм гаубица Д-20, информирует Минобороны России.

Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, три автомобиля, а также две 155 мм гаубицы М777 производства США, говорится в сводке.