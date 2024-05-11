В российской группировке "Днепр" сообщили об ударах по силам ВСУ в пяти районах

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российская группировка войск "Днепр" в течение суток наносила удары по силам ВСУ в ряде районов, сообщил представитель группировки Роман Кодрян.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 65-й механизированной бригады, 35-й бригады морской пехоты, 103-й, 121-й, 126-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Работино, Казацкого, Золотой Балки, Копыловки и Новотягинки", - сообщил Кодрян.

По его данным, ВСУ потеряли один автомобиль, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Краб", две 155-мм гаубицы М-777, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика".