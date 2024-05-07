Фонд кино выделит средства на новых "Чебурашку" и "Буратино"

Также будут профинансированы фильмы про Александра Пушкина и Петра I.

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Фонд кино выделит финансирование на производство второй части фильма "Чебурашка", новую экранизацию "Буратино" и фильмы про Александра Пушкина и Петра I.

"Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства художественных национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства. По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 15 национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства", - сообщили в пресс-службе фонда.

Среди проектов, которые поддержит фонд, новая экранизация сказки "Буратино" компании "Водород 2011", режиссером которой станет Игорь Волошин, персонаж Буратино будет куклой, созданной при помощи компьютерной графики, а роли лисы Алисы, кота Базилио и Карабаса Барабаса исполнят Виктория Исакова, Александр Петров и Федор Бондарчук.

Также финансирование получит вторая часть фильма "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко (компания "ВБД Групп"), первая часть которого стала самым кассовым фильмом в российском прокате, сказка "Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма" компании "Централ Партнершип", которая станет второй частью проекта компании.

Средства получит новый проект компании "ТРИТЭ" Никиты Михалкова - приключенческая драма "Королева Анна" о дочери великого князя Ярослава Мудрого, которую выдают замуж за французского короля. Также будет поддержана спортивная ретро-драма компании "Централ Партнершип" "Первый на Олимпе" режиссера Артема Михалкова о жизни двукратного чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова, получившего в 1952 году золото на Олимпиаде в Хельсинки по академической гребле.

Кроме того, фонд выделит финансирование на производство байопика "Пророк. история Александра Пушкина" компании "Централ Партнершип" с Юрием Борисовым в главной роли. Режиссером картины выступил Феликс Умаров. Средства будут выделены на создание байопика о Петре I "Рождение империи", в котором будет рассказано о жизни Петра после возвращения из Европы; режиссером фильма станет Андрей Кравчук, создатель - компания "Централ Партнершип". Еще один фильм, который подучит финансирование, - картина о группе "Руки Вверх" компании "ВБД Групп" режиссера Аскара Узабаева.

Также финансирование получат триллер "Бейрут" компании "Дирекция кино", спортивная драма "Битва моторов" компании "Централ Партнершип", основанная на реальных событиях, экранизация романа "В списках не значился" Бориса Васильева о событиях Великой Отечественной войны производства компании 1-2-3 Production, фантастический фильм-сказка "Горыныч", фантастический боевик "Девятая планета" и фантастическая комедия "Космическая собака Лида" (все - кинокомпания СТВ) и проект компании Art Pictures Studio "Прорасть" о путешествии, которое пошло не так (режиссер - Юрий Хмельницкий).