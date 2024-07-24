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Фонд кино выделит финансирование на фильм о Тимуре и его команде во времена СВО

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Фонд кино определил 28 проектов компаний, которые получат финансирование на производство, среди них - биографические картины о спортсменах, экранизации литературных произведений, а также военные драмы. В их числе фильм о Тимуре и его команде во времена СВО.

"Фондом кино завершена процедура отбора на поддержку производства художественных национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства. По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 28 национальных фильмов", - сообщили в ФК.

Финансирование, в частности, получат фильм "Кумпарсита" о фигуристах Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове, "Роднина" о фигуристке Ирине Родниной, фильм "Федя. Народный футболист" о футболисте московского "Спартака" Федоре Черенкове, фантастический фильм "Левша" по одноименному произведению Николая Лескова, "Лермонтов" о Михаиле Лермонтове, "Литвяк" о советском летчике-истребителе Лидии Литвяк, "Матушка" о событиях перед арестом Елизаветы Федоровны Романовой - настоятельницы Марфо-Мариинской обители милосердия, сестры последней русской императрицы Александры Федоровны Романовой.

Кроме того, финансирование получили картины "Тимур и его команда", в котором события повести Аркадия Гайдара перенесут во времена СВО, проект "1812", военная драма "99-й" о противостоянии банде Басаева, экранизация романа Евгения Водолазкина "Авиатор", фильм "Альпийская баллада" по одноименной повести Василия Быкова, проект "Ангелы Ладоги" о событиях блокады Ленинграда, "Батька Минай. Партизанская легенда" о борьбе с фашистами.

Также финансирование будет выделено на создание комедии "Дед" о жителе умирающей кавказской деревни, военной драмы "Детский лагерь смерти", фильму об обороне города Козельск во время нашествия хана Батыя, новогодней сказке "Колотун", комедии "Королек моей любви: Рамаш и Шамар", военной драме "Красавица" о событиях начала Великой Отечественной войны в Ленинградском зоопарке, "Красный щелк" о застрявшем в Китае после падения Российской империи царском секретном агенте, фильму "Кулачный бой" и другим.

Фонд кино
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