Путин поручил принять меры по увеличению продолжительности жизни в России

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Ожидаемая продолжительности жизни в России должна увеличиться до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

Во вторник на сайте Кремля опубликован указ главы государства о национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В нем, в том числе говорится о необходимости установления новых целевых показателей по повышению рождаемости и увеличению ожидаемой продолжительности жизни.

Так, к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет, а к 2036 году - до 81 года. Должен быть также установлен опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

Президент также поручил обеспечить повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году, в том числе ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей.