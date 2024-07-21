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Премьер к началу августа поручил доработать проект "Продолжительная и активная жизнь"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Доработанная версия нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" должна быть представлена Минздравом к началу августа 2024 года. Соответствующее поручение отдал премьер РФ Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, на которой обсуждалась работа над этим нацпроектом, говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства. Стратсессия состоялась 18 июня.

Главная цель национального проекта - достижение новых показателей долголетия граждан, отмечается в сообщении. Мишустин, выступая на сессии, напомнил, что президент России Владимир Путин поставил цель увеличить продолжительность жизни к 2030 году не менее чем до 78 лет, а в 2036-м - приблизиться к 81 году. На сегодняшний день продолжительность жизни в РФ оценивается в 73,5 года.

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"При этом речь должна идти не только об общей продолжительности жизни, но и об ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Именно такой показатель по поручению председателя правительства должен найти отражение в доработанном паспорте нацпроекта", - отмечается в сообщении.

Минобрнауки поручено проработать вопрос об увеличении с 2025 года числа бюджетных мест в вузах по медицинским специальностям. Аналогичная задача поставлена Минпросвещения, которому "нужно принять меры по поэтапному увеличению приема студентов-медиков, обучающихся по программам среднего профессионального образования, в том числе в рамках федерального проекта "Профессионалитет".

Минздраву совместно с региональными властями поручено разработать для каждого субъекта планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025-2030 годы.

В составе нового нацпроекта будут реализовываться 11 федпроектов. Четыре из них посвящены помощи людям с серьезными недугами - онкологией, сахарным диабетом, гепатитом С и сердечно-сосудистыми заболеваниями, говорится в сообщении. Отдельный проект, как сообщил Мишустин на стратсессии, будет направлен на развитие и модернизацию сети медицинских учреждений, особенно первичного звена.

Правительство РФ Михаил Мишустин Минздрав РФ
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