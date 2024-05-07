В РФ намерены к 2036 г. подключить к газу минимум 3 млн домовладений

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить в рамках программы социальной газификации населения подключения к сетевому природному газу не менее чем 1,6 млн домовладений к 2030 году и не менее чем 3 млн домовладений к 2036 году, говорится в опубликованном указе.

По последним озвученным данным, по программе социальной газификации получено более 1,65 млн заявок, 1,2 млн договоров уже заключено, построено более 935 тыс. газопроводов до границ участков - 78% от количества заключенных договоров, газ пущен в 554 тыс. домовладений. В 2024 году планируется догазифицировать 300 тыс. домовладений.