В России стали все реже отклонять заявки граждан на газификацию

В штабе по газификации это объяснили тем, что россиян стали лучше информировать, как подавать документы

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В России сокращается количество отклоненных заявок на газификацию, это происходит благодаря повышению информированности граждан о правилах подачи документов на получение услуги, сообщила пресс-служба правительства по итогам заседания штаба по газификации под руководством вице-премьера Александра Новака.

Лидерами по предоставлению технической возможности по социальной догазификации домовладений стали Московская, Свердловская области и Краснодарский край. За время действия программы газификации уровень просрочки договоров сократился до 1%, а количество отклоненных заявок потребителей существенно снизилось благодаря повышению информированности граждан о правилах подачи документов.

По информации Минэнерго, на середину апреля было подано более 1,65 млн заявок на догазификацию, заключено 1,17 млн договоров, исполнено до границ участков 935 тысяч договоров (80% от заключенных), подключено к газоснабжению более 554 тысяч домовладений.

Новак поручил властям регионов и "Газпрому" проанализировать поступающие жалобы и устранить их причину, усилить информирование граждан о возможностях газификации и снизить стоимость комплексной услуги по проведению газа в дом до доступного для семей уровня.

"Необходим анализ стоимости подключения к газу домохозяйств в каждом регионе, чтобы в итоге добиться снижения стоимости комплексной услуги по проведению газа в дома. С этим надо разбираться. Также нужно решить проблему обслуживания частных трубопроводов и увеличения мощности труб там, где её не хватает на подачу газа в уже газифицированные до границ участков домохозяйства. Программа газификации не должна превращаться в формальность", - подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что властям регионов следует проконтролировать исполнение сроков подачи заявок в Минэнерго на получение из бюджета средств на предоставление субсидий льготным категориям граждан и совместно с "Газпромом" предложить решения по унификации доступа к госпомощи всех категорий льготников вне зависимости от их места проживания на территории России.

Новак поручил в дальнейшем анализировать данные о ходе газификации поквартально.