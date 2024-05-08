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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:14

150 жителей омского села эвакуировали ночью из-за паводка

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Более половины жителей села Ашеваны в Усть-Ишимском районе Омской области, где из-за подъема воды в реке Ишим затопило 25 домов, были эвакуированы ночью в пункты временного размещения, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

"Вода в реке Ишим продолжает прибывать. Сложная ситуация в селе Ашеваны Усть-Ишимского района. Ночью в безопасные пункты временного размещения эвакуировали 150 человек", - написал Хоценко в своем телеграм-канале в среду.

Жителям также оказывалась помощь в перевозке вещей.

По словам главы региона, всего в Ашеванах находится 137 домов, в которых проживает 224 человека. В настоящий момент здесь затоплено 25 домов и 40 приусадебных участков.

Хоценко призвал жителей села не рисковать и переехать в безопасное место.

Кроме этого, по словам губернатора, сегодня продолжится эвакуация жителей села Слободчики. Накануне в нем было затоплено почти 20 домов и 90 приусадебных участков.

Как сообщалось, в связи с паводком на территории Усть-Ишимского района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Всего в зону подтопления попадают 12 населенных пунктов, где могут быть затоплены 189 домов, в которых проживает 393 человека. Для эвакуации жителей оборудованы пункты временного размещения, в которых подготовлено все необходимое для размещения 400 человек.

Омская область Виталий Хоценко Ашеваны
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