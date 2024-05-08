Что случилось этой ночью: среда, 8 мая

ВСУ атаковали нефтебазу в Луганске, США достроили систему плавучих пирсов у побережья Газы, в Томской области ввели режим ЧС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВСУ нанесли удар по нефтебазе в черте Луганска, предположительно, ракетами ATACMS. В результате загорелись нефтебаза и газопровод высокого давления, повреждены линии электропередачи. Пять человек пострадали, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

- В Белгороде и Белгородском районе дважды за ночь была объявлена ракетная опасность.

- США закончили строительство системы плавучих пирсов (JLOTS) у побережья сектора Газа, предназначенных для приема гуманитарной помощи, сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

- Режим ЧС введен на территории трех сельских поселений Чаинского района Томской области из-за паводка. В Омской области 150 жителей села Ашеваны в Усть-Ишимском районе эвакуировали в пункты временного размещения из-за подъема воды в реке Ишим.

- Представители ОНК Приморского края на следующей неделе посетят арестованного по подозрению в краже американского военнослужащего, сообщил глава комиссии Приморья Владимир Найдин.