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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:14

Очередь из 600 грузовиков образовалась на границе РФ и Грузии из-за непогоды

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Более 600 грузовых автомобилей стоят в очереди на проезд через границу РФ и Грузии с российской стороны к утру среды, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

"На стоянке находится 260 единиц большегрузного транспорта, на дороге - 355 грузовиков, ожидающих проезда через КПП "Верхний Ларс" в сторону Грузии", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что очереди из легковых автомобилей на границе не фиксируется.

По данным ГУ МЧС по Северной Осетии, проезд грузовых автомобилей по Военно-Грузинской дороге был временно приостановлен с 22:50 по московскому времени 6 мая из-за непогоды на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

РФ Грузия Верхний Ларс
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