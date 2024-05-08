Шесть белгородских сел остались без электричества из-за обстрела ВСУ

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях обстрела с украинской стороны территории Шебекинского городского округа.

"Под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

По его данным, без электроэнергии временно остаются абоненты сел Муром, Архангельское, Нехотеевка, Шамино, Коровино и частично - Новая Таволжанка.

Ранее об обстреле села Муром сообщило главное управление МЧС по Белгородской области.