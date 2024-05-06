Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:51

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ белгородского села Никольское

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Мужчина погиб и ребенок ранен в результате обстрела ВСУ Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито семь воздушных целей на подлете к городу. К большому горю, в селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в летнюю кухню погиб мирный житель. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его данным, также в Никольском осколками ранило 8-летнюю девочку.

"Бригадой скорой она доставляется в детскую областную клиническую больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь", - отметил Гладков.

В результате воздушной атаки ВСУ в селе Никольское различные повреждения зафиксированы в 14 частных жилых домовладениях и одной квартире в многоквартирном доме, также осколками посечены один легковой автомобиль и трактор, уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник в районе села Берёзовка Борисовского района Белгородской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали две ехавшие по дороге "ГАЗели", перевозившие на работу сотрудников ГК "Агро-Белогорье", и легковой автомобиль, в котором, по предварительной информации, находились дети.

Согласно последним данным, в результате атаки семь человек погибли, ранения получили 42 человека, трое из них - дети. 10 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно, остальные госпитализированы.

Сообщалось также, что атаке БПЛА подверглась окраина города Шебекино. Беспилотник упал в частный жилой сектор. В результате детонации поврежден забор домовладения и пострадала мирная жительница - у женщины осколочные ранения.

ВСУ Вячеслав Гладков Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В "Макфе" предложили мировую по иску Генпрокуратуры с выкупом части акций

Путин посетит в Китае два города

Думские комитеты проведут встречи с кандидатами в министры 12 мая

Думские комитеты проведут встречи с кандидатами в министры 12 мая

Добыча омуля на Байкале в режиме промразведки может начаться в 2025 году

В ЕС пока не решили, как ответить на приглашения на инаугурацию президента РФ

В ЕС пока не решили, как ответить на приглашения на инаугурацию президента РФ

Дума приняла закон об открытом реестре злостных неплательщиков алиментов

Дума приняла закон об открытом реестре злостных неплательщиков алиментов

МИД РФ вызвал британского посла

МИД РФ вызвал британского посла

Депутатами в РФ на сегодняшний день являются 10 иноагентов

Дума запретила иноагентам участвовать в выборах в РФ

Источник сообщил об отмене заседания Госдумы 8 мая

Источник сообщил об отмене заседания Госдумы 8 мая
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });