Мирный житель погиб при обстреле ВСУ белгородского села Никольское

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Мужчина погиб и ребенок ранен в результате обстрела ВСУ Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито семь воздушных целей на подлете к городу. К большому горю, в селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в летнюю кухню погиб мирный житель. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его данным, также в Никольском осколками ранило 8-летнюю девочку.

"Бригадой скорой она доставляется в детскую областную клиническую больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь", - отметил Гладков.

В результате воздушной атаки ВСУ в селе Никольское различные повреждения зафиксированы в 14 частных жилых домовладениях и одной квартире в многоквартирном доме, также осколками посечены один легковой автомобиль и трактор, уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник в районе села Берёзовка Борисовского района Белгородской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали две ехавшие по дороге "ГАЗели", перевозившие на работу сотрудников ГК "Агро-Белогорье", и легковой автомобиль, в котором, по предварительной информации, находились дети.

Согласно последним данным, в результате атаки семь человек погибли, ранения получили 42 человека, трое из них - дети. 10 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно, остальные госпитализированы.

Сообщалось также, что атаке БПЛА подверглась окраина города Шебекино. Беспилотник упал в частный жилой сектор. В результате детонации поврежден забор домовладения и пострадала мирная жительница - у женщины осколочные ранения.