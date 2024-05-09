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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

В Тюменской области река Тавда поднялась за сутки на 13 см

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тавде в селе Нижняя Тавда в Тюменской области за минувшие сутки повысился на 13 см, в реке Иртыш в городе Тобольске и селе Уват - на 10 см, в селе Демьянском - на 12 см, сообщает информационный центр регионального правительства в четверг.

В Нижней Тавде на 8:00 (6:00 по Москве) он составляет 669 см (критический - 950 см), в Тобольске - 585 см (критический - 853 см), в Увате - 987 см (критический - 1285 см), в Демьянском - 798 см (критический - 1064 см).

Вода в реке Ишим в Тюменской области наоборот пошла на убыль. В Абатском районе за сутки уровень воды снизился на 11 см, в одноименном селе - на 9 см, в Викулово - на 5 см.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Из зон подтопления эвакуированы свыше 6,5 тыс. жителей региона.

Хроника 30 марта – 09 мая 2024 годаПаводок в России
Иртыш Тобольск Ишим Абатский район
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