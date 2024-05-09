Вода в Ишиме в тюменском селе Ильинка опустится ниже опасной отметки 10 мая

Паводок в Тюменской области Фото: ФедералПресс/ТАCC

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что уровень воды в реке Ишим в селе Ильинка (Казанский район) в эту пятницу должен опуститься ниже отметки опасного явления (800 см).

"Выше этого значения вода продержалась больше трех недель, с 16 апреля. Это еще раз подтверждает, что нынешний паводок в Тюменской области рекордный во всех смыслах", - написал он в своем телеграм-канале.

По данным информационного центра регионального правительства, на 12:00 четверга уровень Ишима в Ильинке составляет 804 см.

Губернатор также подчеркнул, что спад воды наблюдается и ниже по течению реки Ишим. "Даже в Викуловском районе за последние сутки минус 5 см. Максимум в селе Викулово был достигнут 6 мая и составил 1 169 см, что выше рекорда 2017 года на 72 см", - заявил он.

По словам Моора, стабилизировалась обстановка с паводком и в Заводоуковском городском округе. Однако в Тюменской области в четверг объявлено штормовое предупреждение в связи с возможной непогодой. "Сильный ветер с порывами, дождь, град. Это будет дополнительным испытанием для наших защитных сооружений, особенно там, где уровень воды по-прежнему высокий", - сказал глава региона.

Как сообщалось, с 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка.

В Ялуторовске вода в реке Тобол за минувшие сутки поднялась на 20 см, в реке Тавда в селе Нижняя Тавда - на 13 см, в реке Иртыш в городе Тобольске и селе Уват - на 10 см, в селе Демьянском - на 12 см.