Уровень воды в реке Тобол в Кургане за сутки снизился на 12 см

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Вода в реке Тобол в Кургане продолжает убывать, следует из данных карты "Паводок".

На 8:00 четверга (6:00 по Москве) уровень Тобола в столице Курганской области составляет 731 см, накануне он был 743 см. Таким образом, за сутки вода в реке снизилась на 12 см, днем ранее - на 13 см.

Как сообщалось, из-за паводка в Курганской области с 8 апреля введен режим ЧС.

На некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе в ночь на 19 апреля превысил максимум 1994 года - 1006 см. Самый высокий уровень был достигнут 19 апреля днем у гидропоста в Кургане - 1015 см.

Правобережная часть Кургана, где расположено более сотни садовых товариществ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.