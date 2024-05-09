Почти 300 человек эвакуированы в Омской области из-за паводка

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Усть-Ишимском районе Омской области продолжается эвакуация местного населения в связи с паводком, сообщила пресс-служба МЧС России.

"Всего в Усть-Ишимском районе МЧС России и местные власти эвакуировали с паводкоопасных населенных пунктов 271 человека. В ПВР разместились 49 человек, в том числе 14 детей", - говорится в сообщении.

В частности, из деревни Ашеваны эвакуировались 56 человек, в том числе восемь детей, уточнили в ведомстве. В селе Слободчики свои дома покинули 69 человек, включая шесть детей.

По данным министерства, уровень воды в реках Иртыш и Ишим в районе продолжает повышаться. Так, у села Орехово Ишим за сутки поднялся на 31 см и на утро четверга составил 16 м 16 см. Гидропост на Иртыше у села Усть-Ишим показал отметку в 8 м 16 см (плюс 27 см). При этом в ближайшие дни прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в обеих реках.

"Силами МЧС России и администрации района, местных жителей, возводятся защитные насыпи. Уложено около 35 тыс. мешков с грунтом. Возведены три земляные насыпи высотой около 10 м, шириной 6 м", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве призвали проживающих в паводкоопасном районе граждан не отказываться от эвакуации.

Как сообщалось, в связи с паводком на территории Усть-Ишимского района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Всего в зону подтопления попадают 12 населенных пунктов. Для эвакуации жителей оборудованы пункты временного размещения на 400 человек.