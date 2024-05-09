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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Самолет "Руслайна" сел в Кирове из-за неполадки с шасси

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Руслайн", выполнявший рейс из архангельского Котласа в подмосковный Жуковский, произвел вынужденную посадку в кировском аэропорту Победилово, сообщает Приволжская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.

"Посадка произошла по причине неполадки в работе передней стойки шасси. На борту находилось 37 пассажиров и члены экипажа", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, Кировская транспортная прокуратура начала проверку.

Приволжская транспортная прокуратура Руслайн Киров
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