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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Рейс "Москва - Гуанчжоу" вынужденно сел в Иркутске из-за неисправности

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Самолет Boeing-777, выполнявший рейс из Москвы в китайский Гуанчжоу, совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска в связи с технической неисправностью, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в воскресенье.

"Причины и обстоятельства авиационного события устанавливаются. Пострадавших нет. По предварительной информации, вылет рейса запланирован на 19:00 местного времени (14:00 по Москве)", - говорится в сообщении.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту.

Boeing Байкал Гуанчжоу Иркутск
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