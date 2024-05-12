Рейс "Москва - Гуанчжоу" вынужденно сел в Иркутске из-за неисправности

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Самолет Boeing-777, выполнявший рейс из Москвы в китайский Гуанчжоу, совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска в связи с технической неисправностью, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в воскресенье.

"Причины и обстоятельства авиационного события устанавливаются. Пострадавших нет. По предварительной информации, вылет рейса запланирован на 19:00 местного времени (14:00 по Москве)", - говорится в сообщении.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту.