Совет Федерации предложил три кандидатуры на должность главы Счетной палаты РФ

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Сенаторы предложили президенту РФ кандидатуры Бориса Ковальчука, Галины Изотовой и Анатолия Артамонова на должность главы Счетной палаты, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Только что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписала и направила президенту Российской Федерации решение Совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты. В списке три фамилии: Артамонов Анатолий Дмитриевич, Изотова Галина Сергеевна, Ковальчук Борис Юрьевич", - написала Матвиенко в своем телеграм-канале.

Теперь, по ее словам, сенаторы ожидают представления президента для назначения на должность, они готовы его рассмотреть в установленном порядке и принять постановление.

Изотова является исполняющей обязанности главы Счетной палаты РФ, Артамонов - председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, Ковальчук в марте был назначен заместителем руководителя контрольного управления президента РФ, до этого был председателем правления энергетической компании "Интер РАО".