Что произошло за день: пятница, 10 мая

Указ о назначении Мишустина премьером РФ, кандидатуры на должность главы Счетной палаты РФ, падение автобуса в Мойку в Петербурге

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром РФ. Перед этим в пятницу Госдума утвердила кандидатуру Мишустина: за - 375, против - нет, воздержались 57 депутатов. Кандидатуру поддержали фракции "Единой России", ЛДПР, "Справедливой России - За Правду" и "Новых людей". В КПРФ перед голосованием заявили о решении воздержаться.

- Мишустин заявил о необходимости развернуть новую модель экономического роста через дальнейшее формирование экономики предложения. В ходе рассмотрения его кандидатуры на должность председателя правительства он также сказал о необходимости инвестиций.

- Совет Федерации предложил три кандидатуры на должность главы Счетной палаты РФ. Это Борис Ковальчук (замруководителя контрольного управления президента РФ), Галина Изотова (и. о. главы Счетной палаты) и Анатолий Артамонов (председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам).

- В Петербурге автобус с пассажирами упал в Мойку. Погибли три человека, еще шестеро пострадали. Водитель автобуса задержан. Возбуждено два уголовных дела. ООО "Такси", которому принадлежит автобус, с 2022 года 23 раза привлекали к административной ответственности.

- Снежный покров сформировался в Москве 9 мая впервые в истории метеонаблюдений. Температура выше 10 градусов тепла прогнозируется с 15 мая.