Более 60 жилых и дачных домов освободились от воды в Курганской области

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Количество подтопленных жилых домов в Кургане и Кетовском муниципальном округе снизилось до 354, сообщает главк МЧС РФ по Курганской области в пятницу.

"За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Кетовский муниципальный округ и город Курган) в двух населенных пунктах от воды освободились 15 жилых домов, 47 дачных домов, шесть приусадебных участков, один участок автомобильной дороги", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, помимо жилых домов в регионе остаются подтопленными более 5,7 тыс. дачных домов, семь низководных мостов и несколько участков автомобильных дорог.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.