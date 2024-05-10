Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Более 60 жилых и дачных домов освободились от воды в Курганской области

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Количество подтопленных жилых домов в Кургане и Кетовском муниципальном округе снизилось до 354, сообщает главк МЧС РФ по Курганской области в пятницу.

"За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Кетовский муниципальный округ и город Курган) в двух населенных пунктах от воды освободились 15 жилых домов, 47 дачных домов, шесть приусадебных участков, один участок автомобильной дороги", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, помимо жилых домов в регионе остаются подтопленными более 5,7 тыс. дачных домов, семь низководных мостов и несколько участков автомобильных дорог.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.

Курган Кетовский округ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совет Федерации предложил три кандидатуры на должность главы Счетной палаты РФ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти украинских БПЛА над тремя регионами

БПЛА упал на территории предприятия в Калужской области, произошел пожар

Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Что произошло за день: четверг, 9 мая

Женщина погибла при обстреле поселка в Курской области

Мирная жительница погибла при обстреле белгородского села

РФ и Белоруссия готовятся к учениям по приведению в готовность нестратегического ядерного оружия

Пять человек погибли от отравления неизвестным веществом в Астрахани

Рэпер-иноагент Оксимирон объявлен в розыск

Рэпер-иноагент Оксимирон объявлен в розыск
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });