Кабмин выделил 4 млрд руб. Курганской области на помощь пострадавшим от паводка

Фото: ФедералПресс/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило Курганской области 4 млрд руб. для оказания мер поддержки пострадавшим от паводка и проведения аварийно-восстановительных работ, сообщает кабмин.

"Правительство по поручению президента приняло решение о выделении финансовой помощи бюджету Курганской области, пострадавшей от весеннего паводка. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении на сайте правительства в пятницу.

Как отмечается, средства в размере 4 млрд руб. поступят из резервного фонда кабмина, из них до 3 млрд руб. будет направлено на предоставление мер поддержки пострадавшим от паводка гражданам.

"Речь идет об оказании единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, выплатах на проведение капитального ремонта поврежденного жилья, приобретение или строительство нового жилья", - сообщает правительство.

Помимо этого, до 1 млрд руб. пойдет на аварийно-восстановительные работы на объектах жилищного фонда, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также санитарную очистку и обеззараживание территорий населенных пунктов, пострадавших от паводка.

Ситуация в Курганской области

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. Правобережная часть Кургана, где расположено более сотни садовых товариществ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.

Согласно данным карты "Паводок", размещенной на сайте городской администрации Кургана, на утро пятницы уровень Тобола в столице Курганской области составляет 718 см, 9 мая утром он был 731 см. Таким образом, за сутки вода в реке снизилась на 13 см.

Количество подтопленных жилых домов в Кургане и Кетовском муниципальном округе снизилось до 354, сообщил в пятницу главк МЧС РФ по области.