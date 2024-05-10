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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Кабмин выделил 4 млрд руб. Курганской области на помощь пострадавшим от паводка

Кабмин выделил 4 млрд руб. Курганской области на помощь пострадавшим от паводка
Фото: ФедералПресс/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило Курганской области 4 млрд руб. для оказания мер поддержки пострадавшим от паводка и проведения аварийно-восстановительных работ, сообщает кабмин.

"Правительство по поручению президента приняло решение о выделении финансовой помощи бюджету Курганской области, пострадавшей от весеннего паводка. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении на сайте правительства в пятницу.

Как отмечается, средства в размере 4 млрд руб. поступят из резервного фонда кабмина, из них до 3 млрд руб. будет направлено на предоставление мер поддержки пострадавшим от паводка гражданам.

"Речь идет об оказании единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости, выплатах на проведение капитального ремонта поврежденного жилья, приобретение или строительство нового жилья", - сообщает правительство.

Помимо этого, до 1 млрд руб. пойдет на аварийно-восстановительные работы на объектах жилищного фонда, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, а также санитарную очистку и обеззараживание территорий населенных пунктов, пострадавших от паводка.

Ситуация в Курганской области

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. Правобережная часть Кургана, где расположено более сотни садовых товариществ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.

Согласно данным карты "Паводок", размещенной на сайте городской администрации Кургана, на утро пятницы уровень Тобола в столице Курганской области составляет 718 см, 9 мая утром он был 731 см. Таким образом, за сутки вода в реке снизилась на 13 см.

Количество подтопленных жилых домов в Кургане и Кетовском муниципальном округе снизилось до 354, сообщил в пятницу главк МЧС РФ по области.

Паводок в Кургане

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Затопленные дома в КурганеПодтопленный Мало-Чаусовский мостСпасатели эвакуируют людей в КурганеВодоналивная рукавная дамба, поставленная из Госрезерва МЧС для стабилизации паводковой ситуации на реке ТоболМужчина на подтопленной улицеГорожане на набережной реки ТоболМестные жители на подтопленной территорииУтки на реке Тобол среди мусора, принесенного паводкомВид на подтопление в СНТ "Сады "Корвет"Укрепленная мешками с песком дамба у реки ТоболАвтомобили на шоссе ТюнинаРазлив реки в районе улицы Климова
Затопленные дома в Кургане
Хроника 30 марта – 10 мая 2024 годаПаводок в России
Курганская область Правительство РФ
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